Минвостокразвития доработало законопроект об освоении шельфа без создания "Росшельфа"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минвостокразвития по поручению вице-премьера Юрия Трутнева доработало законопроект об освоении шельфа и вынесло на обсуждение проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей регулирования отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах". Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Законопроект предполагает, что будет создана специальная комиссия правительства РФ, которую возглавит заместитель председателя правительства.

Пользователи недр в указанных регионах будут работать на основе соглашений о консорциуме по совместному использованию участков недр. Не менее 25,1% в соглашении о консорциуме - у РФ. Представлять интересы России в соглашении будет агент правительства - 100% принадлежит РФ. Им станет институт развития Дальнего Востока и Арктики или организация, единственным акционером которой является государственная корпорация ВЭБ.

Комиссия утверждает стратегию, бюджет, приоритетные программы деятельности агента, утверждает размер разового платежа в отношении каждого участка недр, утверждает состав консорциума инвесторов в отношении каждого участка недр.

Участки недр для геологического изучения на шельфе Северном Ледовитом и Тихом океанах предоставляются на восемь лет; разведки и добычи полезных ископаемых - на срок до 30 лет.

Как отмечается в документе, "положения проекта не распространяются на участки недр континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах, в отношении которых права пользования уже переданы недропользователям на основании лицензий на геологическое изучение недр, добычу полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых объектов либо участков недр, в отношении которых соответствующие заявки на выдачу указанных лицензий поданы на день официального опубликования настоящего Федерального закона".

Таким образом, решено отказаться от идеи создания госкорпорации "Росшельф", которая, согласно подготовленному ранее Минвостокразвития законопроекту, должна была выступить координатором работ на шельфе РФ.