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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне умеренного снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,57-68,71 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,63 руб./$1 (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 77,92 руб./EUR1 (+22,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,97 копейки к уровню закрытия вторника, до 72,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 56,94 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и прогнозов для экономики США, которые будут обнародованы в 21:00 по московскому времени в среду. Пресс-конференция главы ФРС Джером Пауэлла состоится в 21:30 по Москве.

ФРС отказалась от публикации экономических прогнозов в марте на фоне крайне высокой неопределенности относительно того, как будет развиваться ситуация в американской экономике в условиях пандемии коронавируса.

Несмотря на резкий спад экономической активности в США в последние месяцы, майские данные по рынку труда дали инвесторам повод для оптимизма. Число рабочих мест в экономике США в мае неожиданно увеличилось на 2,509 млн, безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7%, зафиксированных в апреле.

В то же время, многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне – 0-0,25% годовых – в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду на данных о росте запасов в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду снизилась на 1,43% - до $40,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,87% - до $38,21 за баррель.

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