Российский рынок акций открылся нейтрально

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись нейтрально, индексы МосБиржи и РТС за первую минуту не изменились на смешанных сигналах с мировых рынков капитала.

К 10:01 индекс МосБиржи оставался на уровне 2795,81 пункта, индекс РТС - 1284,27 пункта; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 0,25 копейки, до 68,59 рубля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Мечела" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%).

Просели котировки "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, участники рынка ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания и прогноза в отношении макроэкономических показателей. Предположительно, ФРС не станет менять ставку.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл огласит свой прогноз по состоянию экономики и процентным ставкам впервые с конца прошлого года, поскольку мартовский прогноз был пропущен в связи с возросшей неопределенностью вследствие вспышки коронавируса.

В США индексы накануне показали смешанную динамику, Nasdaq (+0,3%) в течение торгов впервые достигал 10 тыс. пунктов, после чего сдал назад в район 9950 пунктов.

Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне (0-0,25% годовых) в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой регулятора и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch. Пауэлл, вероятно, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое традиционно констатирует смену экономических циклов в США, официально заключило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию.

Это ознаменовало окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года - самого продолжительного периода непрерывного роста экономики США с тех пор, как NBER стало вести наблюдения.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Нефть дешевеет утром в среду на данных о росте запасов в США. К 10:01 августовские фьючерсы на Brent дешели н 1,5%, до $40,55 за баррель (+0,9% во вторник), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2%, до $38,18 за баррель (+2% накануне).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Минэнерго США выпустит свои данные позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.