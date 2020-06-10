Потребление электроэнергии в России снизилось почти на 4% с начала пандемии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала этого года сократилось на 1,6%, с начала распространения коронавирусной инфекции - на 3,9%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на онлайн-мероприятии Росконгресса в среду.

"Сейчас мы идем на уровне минус 1,6% в целом по энергосистеме по сравнению с прошлым годом", - сказал он, уточнив, что речь идет о периоде с 1 января этого года. "В июне сейчас, как первая неделя прошла, видим уровень, скорее, мая - минус 5% по энергосистеме", - сказал Грабчак.

По его словам, "ОПЕКовкая сделка" дает "минус один процент в месячном выражении по всей энергосистеме". Грабчак также сообщил, что снижение потребления электроэнергии в России в этом году не превысит 2,2%.