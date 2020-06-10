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LVMH получила в России разрешение на покупку Tiffany

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 4 июня одобрила сделку по покупке французским производителем товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co., говорится в заявлении Tiffany, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компаниям необходимо получить одобрение регулирующих органов ряда других стран, в том числе Китая, Японии и Южной Кореи, а также Еврокомиссии.

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Ранее сделка была одобрена регуляторами США, Австралии и Канады.

По условиям соглашения, заключенного компаниями в ноябре прошлого года, LVMH заплатит $135 за акцию Tiffany. Сделка, в рамках которой Tiffany оценена в 14,7 млрд евро, была одобрена советами директоров обеих компаний.

В феврале акционеры Tiffany высказались в поддержку слияния с LVMH.

В начале июня в СМИ появились сообщения о том, что LVMH задумалась о пересмотре решения о покупке Tiffany в связи с ухудшением экономической ситуации в США из-за пандемии коронавируса, а также беспорядков в Штатах.

Вслед за этим LVMH сообщила, что совет директоров компании 2 июня провел встречу, на которой обсудил "потенциальные последствия пандемии коронавируса для результатов Tiffany и ее перспективы, принимая во внимание соглашение между двумя компаниями".

LVMH заявила, что не планирует покупать акции Tiffany на открытом рынке.

LVMH ФАС Tiffany

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