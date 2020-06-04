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LVMH обещал не покупать акции Tiffany & Co на открытом рынке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy) сообщил, что не планирует приобретать акции американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co на открытом рынке.

Экономический кризис

3 июня совет директоров LVMH обсудил "развитие пандемии и ее возможное влияние на результаты и перспективы Tiffany & Co в связи с соглашением, которое связывает две группы".

В ноябре 2019 года LVMH согласилась купить Tiffany за $16,2 млрд по цене $135 за акцию. С начала года акции американской компании подешевели на 14,5% и торгуются на уровне $114.

В минувший вторник котировки Tiffany & Co резко упали на новостях о том, что будущее сделки компании с LVMH выглядит неопределенным. По информации издания WWD, специализирующегося на новостях индустрии моды, члены совета директоров LVMH обеспокоены воздействием пандемии коронавируса, а также продолжающимися в США беспорядками.

Как отметило издание, на встрече во вторник не было принято никаких окончательных решений, однако ее участники ясно дали понять, что LVMH нужно пересмотреть вопрос о покупке Tiffany.

Акции Tiffany дешевеют на 0,2% на электронных торгах в четверг.

LVMH Tiffany США Франция коронавирус

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