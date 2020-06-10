Дефицит бюджета США за 8 месяцев фингода вырос в 2,5 раза, в мае - в 1,9 раза

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 25% - до $173,861 млрд с $232,064 млрд годом ранее. В том числе это обусловлено падением поступлений от налогов на доходы физлиц на 16%, компаний - на 62%.

При этом расходы подскочили на 30% и достигли $572,682 млрд против $439,833 млрд. Это обусловлено различными мерами по ограничению распространения коронавируса, а также программами финансовой помощи для пострадавших от пандемии COVID-19.

Между тем за восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1,88 трлн. Предыдущий максимум был зафиксирован по итогам всего 2009 года.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 11% - до $2,019 трлн. Затраты поднялись на 29% и почти достигли $3,9 трлн.

Представители министерства заявили, что действия федерального правительства по борьбе с пандемией и сопутствующим экономическим спадом привели к увеличению дефицита примерно на $250 млрд в мае и $900 млрд в апреле (в этом месяце отрицательное сальдо превысило $738 млрд), сообщает The Wall Street Journal.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в конце апреля прогнозировало, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП - максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 гг.

Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.