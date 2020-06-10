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Рекордное падение ВВП США ожидается во II квартале

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности, крайнюю неопределенность в отношении будущего, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая по итогам двухдневного заседания ФРС, завершившегося в среду.

По словам Пауэлла, падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным.

Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Безработица в США остается рекордно высокой, и майский показатель (13,3%), вероятно, недооценивает безработицу примерно на 3 процентных пункта, заявил Пауэлл.

Федрезерв видит сигналы, которые указывают на стабилизацию американской экономики, и ожидает, что она начнет восстанавливаться со второго полугодия 2020 года, отметил он.

США

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