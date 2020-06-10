Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Доклад ЕК показал, что ни одна страна ЕС вне "еврозоны" не готова в нее войти

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Хорватия и Швеция ближе всего находятся к возможному присоединению к еврозоне, поскольку отвечают всем критериям экономической конвергенции ЕС, кроме стабильности обменного курса.

Европейская комиссия опубликовала в среду доклад об экономической конвергенции за 2020 год, в котором дана оценка продвижению к введению евро семи стран ЕС, которые не входят в еврозону, но обязались войти в нее в будущем. Это Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Еще один член ЕС вне еврозоны - Дания - не участвует в Маастрихтском договоре, не имеет юридического обязательства вводить евро и не включается в доклад, составляемый каждые два года.

Отчет основан на критериях конвергенции, иногда называемых "Маастрихтскими критериями". Это стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок. Рассматривается также совместимость национального законодательства с правилами Экономического и валютного союза.

В докладе отмечается, что ни одно из рассматриваемых государств не отвечает критерию обменного курса, поскольку ни одно из них не является членом Механизма обменного курса (ERM II). Для присоединения к зоне евро требуется как минимум два года участия в нем без серьезных проблем. Национальное законодательство во всех этих странах, за исключением Хорватии, не полностью совместимо с правилами Экономического и валютного союза.

Тем не менее, исполнительный зампред Еврокомиссии, курирующий экономику, Валдис Домбровскис сказал, представляя доклад, что он "показывает обнадеживающий прогресс в некоторых странах, хотя еще предстоит пройти несколько этапов, прежде чем они смогут присоединиться к зоне евро".

В свою очередь комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что из-за кризиса коронавируса ЕС "в последние нескольких месяцев был сосредоточен на борьбе с экономической дивергенцией". Поэтому "по-прежнему важно, чтобы эти страны обеспечивали "реальное сближение с теми, которые имеют более высокий уровень производительности и достатка".

Учтенные в докладе данные относятся к периоду до начала кризиса. А предварительную оценку последствий пандемии Еврокомиссия представила в своем экономическом прогнозе на весну 2020 года.

ЕС еврозона

Новости по теме

Новости

ФРС предрекла снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост на 5% в 2021 году

LVMH получила в России разрешение на покупку Tiffany

ВТБ продаст гостиницу "Пекин" почти за 5 млрд рублей

ВТБ продаст гостиницу "Пекин" почти за 5 млрд рублей

Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне

Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Экономическая активность в России в июне превзошла ожидания Сбербанка

Экономическая активность в России в июне превзошла ожидания Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');