Еврокомиссия объявила Хорватию готовой к переходу на евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что член Евросоюза Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, и тогда число государств-членов еврозоны достигнет двадцати.

"Сегодня Хорватия сделала важный шаг к переходу на евро, нашу общую валюту. Менее чем через десять лет после вступления в ЕС Хорватия готова присоединиться к зоне евро 1 января. Это укрепит экономику Хорватии, принеся пользу ее гражданам, предприятиям и обществу в целом. Переход Хорватии на евро также укрепит евро", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, спустя двадцать лет после появления первых общеевропейских банкнот "евро стал одной из самых влиятельных валют в мире, улучшив условия жизни миллионов граждан по всему союзу".

Глава ЕК, поздравляя Хорватию, расценила евро как "символ европейской силы и единства".

Вывод о соответствии Хорватии необходимым критериям изложен в "отчете о конвергенции за 2022 год", сообщила Еврокомиссия в своем коммюнике. В этом документе дается оценка "прогрессу, достигнутому Болгарией, Чехией, Хорватией, Венгрией, Польшей, Румынией и Швецией на пути к присоединению к зоне евро".

Это семь государств-членов ЕС, не входящих в зону евро, которые юридически обязались перейти на евро. В отчете делается вывод о том, что только Хорватия и Швеция соответствуют критерию ценовой стабильности.

Все остальные кандидаты в члены еврозоны, кроме Румынии, соответствуют критерию состояния государственных финансов. В отношении Румынии применяется процедура чрезмерного бюджетного дефицита.

Болгария и Хорватия являются двумя государствами-членами, отвечающими критерию обменного курса. Болгария, Хорватия, Чехия и Швеция соответствуют критерию долгосрочной процентной ставки.

В отчете делается вывод, что Хорватия соответствует четырем номинальным критериям конвергенции с зоной евро, а ее законодательство полностью совместимо с требованиями договора и уставов Европейской системы центральных банков.

Оценка Еврокомиссии, отмечается в коммюнике, дополняется собственным отчетом о конвергенции Европейского центрального банка, который также опубликован 1 июня.

Еврокомиссия, сочтя, что Хорватия выполняет условия для перехода на евро, утвердила предложение для решения Совета ЕС о введении в этой стране евро. Совет примет окончательное решение о переходе Хорватии на евро в первой половине июля, после обсуждений в Еврогруппе и в Европейском совете, а также после того, как Европарламент и ЕЦБ выскажут свое мнение, объясняют в Брюсселе.