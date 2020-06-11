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Сбербанк купит сервис 2ГИС

Сбербанк купит сервис 2ГИС
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении контрольной доли 2ГИС - разработчика цифровых карт и справочников городов.

По итогам сделки, в которой также участвует ООО "О2О Холдинг" (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, доля О2О - 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой 25-процентную долю в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС, говорится в сообщении Сбербанка. Оценка 100% компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб.

В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года.

2ГИС Сбербанк Baring Vostok RTP Global

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