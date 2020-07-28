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СП Сбербанка и Mail.ru заинтересовалось арендой самокатов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере доставки еды и такси "О2О Холдинг" начало переговоры о покупке 10% в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.

По словам одного из них, обсуждается покупка 10%, по словам второго - в дальнейшем СП может консолидировать 100% URent. В рамках сделки, весь URent был оценен в 700 млн рублей, сказал один из собеседников издания.

Если сделка состоится, возможность аренды велосипедов и электросамокатов из URent будет интегрирована в приложение "Ситимобила", которое станет "транспортным супераппом", рассказали два источника.

Представители Mail.ru Group, "Ситимобила" и URent отказались от комментариев, в Сбербанке сказали, что не комментируют рыночные слухи.

Опрошенные РБК эксперты отметили о проблемах с окупаемостью проектов по аренде самокатов и велосипедов, а также разошлись во мнении об эффективности создания единого приложения.

Головная компания URent - ООО "Юрентбайк.ру" - было зарегистрировано в начале 2018-го в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. Сам сервис был запущен в конце того же года на юге России. Весной 2019 года URent привлек 150 млн рублей от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения "Сравни Такси" Андрей Азаров и Михаил Гейшерик.

Сейчас URent работает в Москве и на юге России - в Сочи, Адлере, Краснодаре, Ставрополе и других городах. В парке компании больше 1000 велосипедов и 3000 электросамокатов. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Юрентбайк.ру" принадлежит 4 физлицам. Бенефициаром сервиса является его гендиректор Ольга Стефанюк, ей принадлежит 66,43% компании.

URent Сбербанк Mail.Ru Group О2О Холдинг

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