McDonald's в России решил снизить импорт томатов и переключиться на местные помидоры

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сеть McDonald's в России планирует в следующем году втрое снизить объем импорта томатов в зимний сезон за счет поставок с тепличного комплекса "Белой дачи", а в будущем полностью перейти на российские томаты.

"Летом, конечно, мы пользуемся преимуществом того, что наши поставщики могут поставлять нам отечественные томаты. Наше стремление - переходить к круглогодичному использованию отечественных томатов. Пока сейчас импорт в зимний период порядка 40%. В следующем году мы смотрим на то, чтобы достичь совместно с нашим партнером цифры в 15% и потихонечку сводить к нулю", - сказала старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию McDonald's в России Ирина Коршунова на онлайн-конференции.

McDonald's начал принимать поставки свежих томатов из теплиц группы "Белая дача" в Ставропольском крае, сообщила компания. С выходом этого производства на полную мощность в 2021 году сеть рассчитывает снизить долю импортных томатов в зимний период с 40% до 15%.

В настоящее время McDonald's поставляет томаты из теплиц "Белой дачи" в Кисловодске, "Грин хауз" в Старом Осколе и "Агрокультура групп" в Московской области.