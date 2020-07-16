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Российские производители начали добиваться введения 80%-ых пошлин на импортные томаты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Национальный плодоовощной союз призвал сохранить квоту на импорт турецких томатов. Также союз инициирует антидемпинговое расследование в отношении импорта помидоров в целом, чтобы добиться введения дополнительных пошлин в размере не менее 80%. Сейчас пошлина составляет 15%, но не менее 0,08 евро за кг.

Об этом говорится в письме организации Минсельхозу, копия есть у "Интерфакса".

В союзе отмечают, что импортные помидоры поступают на рынок в основном в феврале, марте, апреле, "когда на полках магазинов представлены именно отечественные овощи защищенного грунта, имеющие большую себестоимость производства, исходя из объективных факторов". В 2020 году импорт томатов из Турции составил 49 тыс. тонн.

Положение отечественных производителей в этом году усугубила пандемия. Авторы письма указали на рост энергозатрат, доля которых в себестоимости продукции уже составляет более 50%, на падение спроса на овощи не менее чем на 30% из-за пндемии, на снижение оптовых цен по ряду позиций до 50% по сравнению с 2019 годом, на девальвацию рубля, которая привела к дополнительному увеличению себестоимости продукции на 10%. Также они отметили высокую закредитованность тепличных предприятий, значительную долю импорта на рынке, которая в 2019 году составила 52%.

Оптовые цены на помидоры, снизившиеся на 15%, уже сейчас делают тепличный нерентабельным, предупредили в союзе. "Дальнейшее снижение оптовой цены из-за роста поставок томатов из Турции может привести к банкротству действующих тепличных предприятий и потерям вложенных в развитие отрасли средств", - говорится в письме. Союз просит не снижать квоту на турецкие помидоры.

В январе-марте в Россию ввезли более 79 тыс. тонн томатов более чем на $100 млн, основными поставщиками, кроме Турции, были Азербайджан, Марокко и Китай. Импортная продукция оказывает дополнительное давление на оптовую цену, говорится в письме. В определенные месяцы 2019 года оптовые цены на нее были на 87% ниже средних оптовых цен на отечественную продукцию.

Союз напоминает, что за последние три года в развитие защищенного грунта инвесторы вложили около 195 млрд рублей. За этот период введено более 800 га теплиц и создано свыше 9500 высокопроизводительных рабочих мест. Сейчас в стране действует свыше 2600 га тепличных комплексов, которые более чем на 50% обеспечивают потребность страны в томатах собственного производства. При этом рост отечественного производства продолжается - за пять месяцев этого года он составил 38,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Союз также предупреждил, что с импортными томатами в страну может попасть опасный вирус плода томата коричневого (ToBRFV). "По экспертным оценкам, попадание его или аналогичного возбудителя в действующую промышленную теплицу приведет к полной гибели растений в срок за одну неделю и неизбежному банкротству предприятия", - говорится в письме. Среди стран, в которых зарегистрирован этот вирус, находится и Турция.

Аграрии обратили внимание и на то, что на границе нет контроля за остаточным содержанием пестицидов и агрохимикатов в поставляемой овощной продукции. "Это позволяет импортерам применять запрещенные к использованию в Российской Федерации средства защиты растений и удобрения для производства дешевых и небезопасных томатов, чем активно пользуются сельхозпроизводители из Турции", - отмечают в союзе.

В июле Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. В Минсельхозе на это ответили, что готовы рассмотреть вопрос об изменении квоты после ее выборки.

Национальный плодоовощной союз Турция Минсельхоз

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