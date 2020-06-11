Цены на рис в мире достигли максимума почти за 9 лет из-за пандемии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на рис достигли максимума почти за девять лет после того, как пандемия коронавируса COVID-19 вызвала повышение спроса на зерновые.

За последние две недели цены на необработанный рис на американской бирже CME взлетели на 47% - до самой высокой отметки с ноября 2011 года, пишет The Wall Street Journal. Это сделало рис одним из самых быстро дорожающих среди важнейших сырьевых товаров.

Этот скачок был вызван резким ростом розничных продаж, когда потребители бросились запасаться товарами первой необходимости после введения режима самоизоляции. По данным Nielsen, в апреле-мае продажи риса в рознице выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса совпал с более низкими, чем ожидалось, поставками. По данным министерства сельского хозяйства США, производства риса в стране в 2019 году упало на 17% - до 18,5 млрд фунтов (8,4 млн тонн). Это обусловлено рекордными дождями, обрушившимися прошлой весной на места его основного выращивания, такие как Арканзас, Миссури, Миссисипи, Луизиана и Техас.

Однако эксперты отмечают, что гораздо более благоприятный с точки зрения погодных условий весенний сезон этого года означает, что повышение цен может оказаться временным явлением. Минсельхоз прогнозирует урожай в этом году на 17% выше прошлогоднего объема.

"Пока этот новый урожай не появится на рынке, у нас будет дефицит", - полагает главный экономист Федерации американских фермеров Джон Ньютон.

Экспортные цены на рис в Азии растут даже после того, как крупные страны-производители (Индия и Вьетнам) сняли введенные в связи с пандемией запреты на его поставки за рубеж. Засуха стала причиной роста экспортных цен в Таиланде.

Кроме того, Индия, второй по величине в мире производитель риса, испытывает нехватку контейнеров для его перевозки на фоне ограничений в работе портов из-за COVID-19.

Тем не менее Минсельхоз США ожидает роста мировых сборов риса в этом году на 1,7%. В результате он превысит 500 млн тонн, что станет новым рекордом.