Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Сколько это в процентах от ВВП, Минфин, вопреки стандартной практике, не сообщил

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета. Доходы бюджета в месяц, когда экспортная пошлина на нефть находилась на минимуме в истории современной системы налогообложения ($6,8 за тонну), а ненефтегазовые доходы снижались из-за карантинных ограничений в экономике, предсказуемо упали и оказались на минимуме для мая за несколько лет.

Размер дефицита к объему ВВП в материалах министерства, вопреки стандартной практике, не приводится. Минфин не стал комментировать причины отсутствия этих параметров в своих материалах.

В январе-апреле, по оценке Минфина, бюджет был исполнен с профицитом 122,881 млрд рублей, или 0,4% ВВП, в I квартале - с профицитом 12,4 млрд рублей, или 0,05% ВВП, в январе-феврале - с дефицитом 1,7% ВПП, в январе - с дефицитом 2% ВВП. Позже Федеральное казначейство оценивало профицит бюджета в январе-апреле в 246,7 млрд рублей.

Май стал худшим по доходам за 4 года

Дефицит бюджета в мае составил 655,77 млрд рублей. При этом доходы сложились в объеме 888,906 млрд рублей - это самый низкий уровень месячных доходов за май за последние четыре года. Сопоставимые объемы майских доходов были в 2015 и 2016 годах - 810,7 млрд рублей и 735,6 млрд рублей, соответственно. В мае прошлого года, по данным Казначейства, доходы составляли 1 трлн 506,3 млрд рублей.

Падение более чем в 2,5 раза произошло по сравнению с предыдущим месяцем, когда доходы составили 2 трлн 270,66 млрд рублей. Однако снижение было не настолько глубоким - порядка 26%, если не учитывать 1,066 трлн рублей, перечисленных в бюджет в рамках сделки по покупке акций Сбербанка правительством у ЦБ. За март, последний "некарантинный" месяц, доходы бюджета составили 1,91 трлн рублей, то есть более чем вдвое выше майского показателя.

Расходы в мае текущего года были на уровне 1 трлн 544,7 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год. При этом нефтегазовые доходы были на уровне 2 трлн 436,73 млрд рублей (32,4%), ненефтегазовые - 5 трлн 454,17 млрд рублей (41,7%).

Расходы за пять месяцев сложились на уровне 8 трлн 300 млрд рублей (в январе-апреле они составляли 6 трлн 878,76 млрд рублей), или 42,2% к общему объему утвержденных на год расходов, или 37,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 715,103 млрд рублей и минус 305,986 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала доходы на 4 трлн 524,2 млрд рублей, или 34,4% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - на 1 трлн 757,33 млрд рублей (32,1%), другие федеральные органы - на 1 трлн 609,37 млрд рублей (82,5%).

Расходы на социальную политику в январе-апреле составили 2 трлн 503,57 млрд рублей (46,4% от плана на год), на национальную оборону - 1 трлн 409,46 млрд рублей (42,4%), на национальную безопасность - 773,77 млрд рублей (32,5%), на национальную экономику - 774,15 млрд рублей (25,7%), ЖКХ - 139,31 млрд рублей (37,5%), общегосударственные вопросы - 564,085 млрд рублей (21,4%), образование - 411,8 млрд рублей (40,9%), здравоохранение - 574,65 млрд рублей (49,8%).

Расходы на обслуживание государственного долга составили 301,56 млрд рублей (33,6%). Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 625,98 млрд рублей (54,3%).