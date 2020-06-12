Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Еврогруппа объявила о рецессии в экономике Евросоюза

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов Португалии Мариу Сентену объявил о глубокой рецессии экономики Евросоюза.

Он высказался на очередном заседании Еврогруппы, посвященном выполнению плана Еврокомиссии по восстановлению экономики.

По словам Сентену, нужна политическая поддержка процесса восстановления на уровне ЕС. Лидеры государств обсудят меры по восстановлению на Европейском совете.

Кроме того, Сентену объявил, что не будет баллотироваться на второй срок на пост главы Еврогруппы, а выборы его преемника состоятся 12 июля. Сам он останется выполнять обязанности до конца июля.

Евросоюз Еврокомиссия

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Собянин призвал работодателей оставить максимум сотрудников на удаленке

В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании "ТрансФин-М"

Нефть приближается к максимальному падению котировок с конца апреля

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Белоруссия впервые в своей истории получила американскую нефть

Белоруссия впервые в своей истории получила американскую нефть

Еврокомиссия предъявит официальные обвинения Amazon в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия предъявит официальные обвинения Amazon в нарушении правил конкуренции
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы предложила работодателям тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города

Мэрия Москвы предложила работодателям тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');