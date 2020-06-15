"Роснефть" всего в рамках buyback приобрела бумаги на $150,8 млн

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" с начала программы обратного выкупа (buyback) приобрела 35 710 171 ценную бумагу, сообщила компания.

Уставный капитал "Роснефти"составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено 0,336% от уставного капитала "Роснефти", или 10,5% от программы.

С 8 по 12 июня компания купила 178,25 тыс. акций и GDR на $1 млн. Всего с начала программы на выкуп ценных бумаг "Роснефть" потратила $150,8 млн. Самая низкая цена выкупа была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. С 1 по 5 июня цена приобретения была самой высокой - $5,48 за штуку (137 904 штук на $0,8 млн).

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн шт., или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.