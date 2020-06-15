РФ собралась повысить пошлину на экспорт подсолнечника до 20%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия с февраля 2021 года планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в аграрной отрасли, знакомый с протоколом состоявшегося в середине мая заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, комиссия признала целесообразным повысить ставку на период с 1 февраля по 31 августа 2021 года.

Минэкономразвития до 15 сентября этого года поручено внести соответствующий проект постановления правительства.

Кроме того, подкомиссия признала целесообразным продление до 31 августа этого года срока запрета на экспорт подсолнечника, введенного с 12 апреля по решению ЕЭК. В настоящее время запрет действует до 30 июня этого года. Минэкономразвития поручено подготовить и направить в ЕЭК соответствующие материалы для дальнейшего рассмотрения.

Предложения по изменению режима экспорта подсолнечника обсуждаются давно. Сторонники усиления ограничения настаивают на том, что это позволит снизить цены на него для загрузки перерабатывающих мощностей и тем самым увеличить выпуск и экспорт продукции с высокой маржинальностью. Противники говорят о том, что это решение снижает стимулы к развитию производства подсолнечника и использованию современных технологий при его выращивании. Результатом этого может стать стагнация производства, корректировка посевных площадей под подсолнечником и как результат - сокращение сырьевой базы для переработчиков.

Несмотря на действующее в настоящее время ограничение экспорта, цены на подсолнечник растут. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза РФ, на которые ссылается Центр агроаналитики при ведомстве, на 4 июня средняя цена на подсолнечник составила 21 904 рубля за тонну, что на 317 рублей больше, чем на 28 мая, и на 3 177 рублей превышает показатель начала июня 2019 года. Самый дорогой подсолнечник - в Центральном федеральном округе. Дорожает и подсолнечное масло.

Центр агроаналитики также считает, что цены на подсолнечник и подсолнечное масло получат поддержку из-за низкого уровня остатков. К 1 мая 2020 года запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) снизились на 30,1% к аналогичной дате 2019 года. Повышению цен будет способствовать и рост мировых цен на подсолнечное масло, отмечается в отчете Центра.