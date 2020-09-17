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Минсельхоз спрогнозировал сокращение урожая подсолнечника до 13 млн тонн

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Валовый сбор подсолнечника в России в 2020 году прогнозируется на уровне 13 млн тонн, если уборка пройдет при хорошей погоде, сообщил Минсельхоз. Годом ранее урожай составил 15,4 млн тонн.

Полученный урожай с учетом экспортного потенциала позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке, считают в министерстве.

Ситуацию на рынке масличных обсудили на совещании, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе визита в Самарскую область. Чиновник отметил, что в последние годы в стране производство подсолнечника увеличивалось в связи с его высокой рентабельностью.

За последние десять лет посевные площади под подсолнечником увеличились на 20% и в 2019 году впервые достигли 8,6 млн га, что, в том числе, способствовало получению рекордного урожая - 15,4 млн тонн, напомнил он.

В 2020 году посевная площадь под культурой составила 8,5 млн га или 59,2% в структуре масличного клина. Наибольшие площади засеяны в регионах Приволжского (3,8 млн га), Южного (2 млн га) и Центрального (1,5 млн га) федеральных округов.

Набранные темпы свидетельствуют о том, что задача по наращиванию производства подсолнечника к 2024 году до 17,4 млн тонн будет выполнена, считает Хатуов.

Ранее "СовЭкон" прогнозировал, что сбор подсолнечника в этом году может снизиться на 23%, до 11,8 млн тонн, и оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян. Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики. Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом.

Минсельхоз, в свою очередь, сообщал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов в период вегетации растений, урожай подсолнечника в текущем году ожидается "на уровне средних многолетних значений". Кроме того, ожидаемый урожай позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, подчеркивали в Минсельхозе.

По данным на 17 сентября, подсолнечник обмолочен с 1,5 млн га, что составляет 17,6% к посевной площади, намолочено 2,6 млн тонн маслосемян при урожайности 17,3 ц/га.

Джамбулат Хатуов Минсельхоз Самарская область Совэкон

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