Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

"Газпром нефть" выплатит очередные рекордные дивиденды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" в ходе годового собрания, проведенного в форме заочного голосования, одобрили выплату дивидендов за 2019 год. Эти дивиденды станут очередным рекордом в истории компании.

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Таким образом, на дивиденды по итогам 2019 года компания направит 179,979 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2019 году по МСФО составила 400,2 млрд рублей, то есть дивиденды НК составят порядка 45% чистой прибыли. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

При этом если дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 40% чистой прибыли по МСФО, то дивиденды за второе полугодие - впервые достигли 50% прибыли.

По итогам 2018 года "Газпром нефть" заплатила дивиденды в размере 142,2 млрд руб., или 30 руб. на обыкновенную акцию. Соответственно, рост дивидендов по итогам 2019 года может составить 26,5% по сравнению с уровнем 2018 года.

Компания пятый год подряд ставит рекорды по дивидендным выплатам. Дивиденды по итогам 2015 года составили 6,47 руб./за обыкновенную акцию (оа), 2016 года - 10,68 руб./оа, 2017 года - 15 руб./оа. То есть за последние пять лет компания увеличила дивиденды почти в шесть раз.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании. "Газпром" планировал выйти на целевой уровень 50% чистой прибыли группы по МСФО в течение трех лет.

Газпром нефть Газпром

Новости

Путин заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и экономики

В Калининграде остановлена работа завода "Роскосмоса" из-за коронавируса

"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля

"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля
Экономический кризис

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Страны АТР начали проявлять повышенный интерес к российской нефти Urals

Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Экономический кризис

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');