"Газпром нефть" выплатит очередные рекордные дивиденды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" в ходе годового собрания, проведенного в форме заочного голосования, одобрили выплату дивидендов за 2019 год. Эти дивиденды станут очередным рекордом в истории компании.

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Таким образом, на дивиденды по итогам 2019 года компания направит 179,979 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2019 году по МСФО составила 400,2 млрд рублей, то есть дивиденды НК составят порядка 45% чистой прибыли. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

При этом если дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 40% чистой прибыли по МСФО, то дивиденды за второе полугодие - впервые достигли 50% прибыли.

По итогам 2018 года "Газпром нефть" заплатила дивиденды в размере 142,2 млрд руб., или 30 руб. на обыкновенную акцию. Соответственно, рост дивидендов по итогам 2019 года может составить 26,5% по сравнению с уровнем 2018 года.

Компания пятый год подряд ставит рекорды по дивидендным выплатам. Дивиденды по итогам 2015 года составили 6,47 руб./за обыкновенную акцию (оа), 2016 года - 10,68 руб./оа, 2017 года - 15 руб./оа. То есть за последние пять лет компания увеличила дивиденды почти в шесть раз.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании. "Газпром" планировал выйти на целевой уровень 50% чистой прибыли группы по МСФО в течение трех лет.