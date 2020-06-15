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Директора "Газпром нефти" получат вознаграждения за 2019 год по 40-60 млн рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" в ходе годового собрания, проведенного в форме заочного голосования, утвердили выплату вознаграждений членам совета директоров за 2019 год в размере 0,005% EBITDA по МСФО, говорится в сообщении компании.

В предыдущие годы размер вознаграждений директорам "Газпром нефти" рассчитывался аналогичным образом. Компания в качестве базы для расчета вознаграждений использует скорректированную EBITDA по МСФО.

По итогам 2019 года этот показатель составил 795,1 млрд рублей.

Таким образом, членам совета директоров "Газпром нефти", не занимающим должности в исполнительных органах, будет выплачено по 39,755 млн рублей.

Председатель совета директоров (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) дополнительно получит 50% от суммы вознаграждения, то есть 19,87 млн рублей. Общая сумма вознаграждения Миллеру составит почти 60 млн рублей.

Члены комитетов совета директоров получают дополнительно по 10% от вознаграждения, то есть по 3,9 млн рублей. Председатели комитетов дополнительно получают еще половину этой суммы - плюс 1,95 млн рублей.

"Газпром нефть" не выплачивает вознаграждение директорам, занимающим должности в исполнительных органах компании. Таким участником совета директоров является глава НК Александр Дюков.

В совет директоров "Газпром нефти" входят 13 человек: глава "Газпрома" Алексей Миллер (председатель), глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, замначальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, бывший первый замначальника департамента "Газпрома" Андрей Дмитриев, первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа и независимый директор Валерий Сердюков. Также в числе членов совета директоров - члены правления "Газпрома" Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков и Фамил Садыгов.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Газпром нефть Газпром Алексей Миллер

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