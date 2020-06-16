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"Газпром" перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом непризнанных республик, предполагает "Ъ"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.

Согласно отчету газовой монополии за первый квартал по РСБУ, в январе - марте текущего года объем поставок на Украину оказался равен нулю. До сих пор "Газпром" обозначал данные по ЛНР и ДНР как поставки на Украину, отмечает "Ъ". Компания действовала согласно официальной позиции Москвы, признающей самопровозглашенные республики частью Украины, поясняет издание.

В "Газпроме" "Ъ" заявили, что перестали раскрывать объемы поставок в Донбасс из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом Украины". В российской газовой монополии считают, что платить за газ для ДНР и ЛНР должен "Нафтогаз" как единственная украинская компания, с которой у "Газпрома" был контракт, действовавший до конца 2019 года. От дальнейших комментариев в "Газпроме" отказались, в "Нафтогазе" "Коммерсанту" не ответили.

"Газпром" начал снабжать газом непризнанные республики Донбасса в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки туда, заявив, что газопроводы в регионе разрушены из-за боев, напоминает "Ъ". "Газпром" вначале записывал эти поставки в счет "Нафтогаза", однако украинская госкомпания от этих обязательств отказалась, с чем российская монополия в конечном счете смирилась.

Всего в ДНР и ЛНР с начала 2015 года было поставлено около 12 млрд кубометров газа, пишет издание. Его стоимость, исходя из средней цены импорта газа на Украину в 2015-2019 годах, составляет $2,91 млрд, подсчитал "Ъ".

Поставки российского газа в республики Донбасса не прекратились, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого, полагает издание. "Ъ" не смог выяснить, что это за схема, однако предположил, что в данном случае возможны два варианта.

В первом случае "Газпром" мог организовать поставки в Донбасс через компанию-посредника, которая не боится попасть под санкции за работу с непризнанными республиками. Во втором случае, поставки в ДНР и ЛНР могли быть зачтены как как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром", предполагает "Ъ".

Газпром Нафтогаз Украины Украина ЛНР ДНР Донбасс

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