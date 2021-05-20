Кличко заявил, что 120 городов Украины могут остаться без горячей воды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Действия правительства и НАК "Нафтогаз Украины" могут привести у тому, что уже в мае 120 украинских городов, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, а бюджетные учреждения - без природного газа, считает мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Кроме того, с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращаются обязательства "Нафтогаза" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты, написал в комментарии к видеообращению, опубликованному в фейсбуке в четверг.

"Как председатель Ассоциации городов Украины хочу выразить позицию представителей местного самоуправления. Сегодня сложилась критическая ситуация. С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или у других поставщиков на рыночных условиях", - объяснил он.

"Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия. Цена выше 9 гривен за 1 куб. м, авансовая оплата, посуточный заказ объема газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги, а также к непомерным расходам бюджетов территориальных громад на закупку природного газа для детсадов, школ, больниц", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что 9 февраля 2021 года между правительством, "Нафтогазом", регулятором энергорынка и Ассоциацией городов Украины был заключен меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного водо- и теплоснабжения. Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли, было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

При этом правительство, по словм Кличко, отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. Также арестовываются счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируется работа предприятий.

"Мы, представители местного самоуправления, требуем: немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций; компенсировать потери коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти; гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения; принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах. Эти вопросы необходимо решить безотлагательно! Нельзя оставлять людей без услуг и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть", - отметил Кличко.