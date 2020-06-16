Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Глава ФРС спрогнозировал долгосрочный ущерб экономике США из-за коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями из-за роста безработицы и волны банкротств малого бизнеса в условиях пандемии, несмотря на недавние признаки восстановления, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно", - сказал он, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике.

Он также отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

В миреРеспубликанцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФЧитать подробнее

По словам Пауэлла, меры прямой государственной помощи могут "не только поддержать домашние хозяйства и бизнес, но и ограничить затяжной ущерб экономике".

"Чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса", - добавил он.

Глава ФРС выразил обеспокоенность последствиями кризиса для малого бизнеса. Он подчеркнул, что малые и средние предприятия являются "сердцем" американской экономики. "Если малое и среднее предприятие становится банкротом из-за медленного восстановления экономики, мы теряем больше, чем просто предприятие", - сказал глава ФРС.

Он также отметил, что нынешний экономический спад может обострить проблему неравенства в стране, поскольку "домохозяйства с низким уровнем доходов столкнулись с самым сильным падением занятности, а потеря рабочих мест среди афроамериканцев, испаноговорящих жителей и женщин была выше, чем в других группах".

Помимо этого, Пауэлл заявил, что регулятор будет сохранять процентные ставки ниже нуля, пока не будет уверенности в том, "что экономика пережила недавние события и находится на пути к максимальной занятости и ценовой стабильности".

По прогнозу Пауэлла, инфляция в США в течение "некоторого времени" будет ниже целевого уровня регулятора в 2%.

Хроника 27 января – 16 июня 2020 годаЭкономический кризис
ФРС США Джером Пауэлл

Новости по теме

Новости

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Нефть Brent подорожала до $40,57 за баррель

Сотрудники "Норникеля" стали фигурантами уголовного дела о загрязнении реки Томулах

"Газпром" перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Единороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленки

Единороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленки

"Газпром" начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

"Газпром" начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Цены на нефть остались стабильными во вторник утром

Цены на нефть остались стабильными во вторник утром

США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

В динамике ж/д перевозок в РФ в мае произошел перелом, но уголь по-прежнему тянет вниз

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');