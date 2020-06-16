Глава ФРС спрогнозировал долгосрочный ущерб экономике США из-за коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экономика США сталкивается с долгосрочными трудностями из-за роста безработицы и волны банкротств малого бизнеса в условиях пандемии, несмотря на недавние признаки восстановления, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно", - сказал он, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике.

Он также отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

По словам Пауэлла, меры прямой государственной помощи могут "не только поддержать домашние хозяйства и бизнес, но и ограничить затяжной ущерб экономике".

"Чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса", - добавил он.

Глава ФРС выразил обеспокоенность последствиями кризиса для малого бизнеса. Он подчеркнул, что малые и средние предприятия являются "сердцем" американской экономики. "Если малое и среднее предприятие становится банкротом из-за медленного восстановления экономики, мы теряем больше, чем просто предприятие", - сказал глава ФРС.

Он также отметил, что нынешний экономический спад может обострить проблему неравенства в стране, поскольку "домохозяйства с низким уровнем доходов столкнулись с самым сильным падением занятности, а потеря рабочих мест среди афроамериканцев, испаноговорящих жителей и женщин была выше, чем в других группах".

Помимо этого, Пауэлл заявил, что регулятор будет сохранять процентные ставки ниже нуля, пока не будет уверенности в том, "что экономика пережила недавние события и находится на пути к максимальной занятости и ценовой стабильности".

По прогнозу Пауэлла, инфляция в США в течение "некоторого времени" будет ниже целевого уровня регулятора в 2%.