Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны-спонсора терроризма".

Кроме того, авторы доклада предлагают "напрямую общаться с народом России и поддерживать его чаяния на демократию и соблюдение прав человека".

В отношении Китая в докладе, в частности, предлагается ввести санкции в отношении Единого фронта ЦК Компартии Китая, а также ряда высокопоставленных партийных функционеров, в том числе членов Политбюро, в связи с их деятельностью по отношению к уйгурскому населению КНР, а также в связи с ситуацией в Гонконге. Авторы доклада считают, что точечные меры сработают эффективнее широкомасштабных пошлинных мер, которые негативно отражаются и на самих США. Кроме того, предлагается блокировать усилия Китая в сфере пропаганды, а также предпринять меры по недопущению попадания в эту страну критически важных американских технологий.

В сфере противодействия Ирану в докладе предлагается введение санкций в отношении ряда секторов иранской экономики, а также меры воздействия на региональные структуры, аффилированные с Ираном, в частности, на проиранское ополчение в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию "самым агрессивным противникам США на мировой арене".

Работа над этим докладом, по свидетельству авторов, продолжалась около полутора лет.

В то же время все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.