Фондовый рынок США во вторник вырос на статданных

Фото: EPA

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник на статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США.

Розничные продажи в США в прошлом месяце подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордный подъем показателя за все время ведения расчетов. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в мае вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако аналитики в среднем ожидали более значительного увеличения - на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics и MarketWatch.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что недорогой и уже применяемый препарат дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой коронавируса, пишет CNBC. Как отметил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, это "пока единственный препарат, который помогает снижать смертность, причем снижает ее значительно".

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн.

Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники агентства.

Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.

Американский фондовый рынок к закрытию торгов отыграл потери, понесенные в начале дня на фоне опасений второй волны коронавируса, и завершил сессию в плюсе. Поддержку рынку оказало решение ФРС о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones оказались акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc., которые подорожали на 5,2%. Стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. увеличилась на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,6%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли в цене на 2,7%. Европейская комиссия (ЕК) начала два официальных антимонопольных расследования в отношении американской компании, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Цена акций McDonald's Corp. (SPB: MCD) выросла на 0,6%. Сеть ресторанов быстрого питания сообщила во вторник, что сопоставимые продажи в апреле-мае сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение показателя в мае замедлилось до 5,1% с 19,2% месяцем ранее. В США работу возобновили 99% ресторанов McDonald's, в мире - 95%.

Между тем бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 0,9%. Производитель электромобилей снизил цену на седан Model S на $5 тыс. Теперь самая дешевая версия электромобиля - Model S Long Range Plus - стоит $74,9 тыс. Tesla увеличила дальность пробега этой модели между подзарядками до 402 миль (647 км).

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 526,82 пункта (2,04%) - до 26289,98 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 58,15 пункта (1,9%) и составил 3124,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 169,84 пункта (1,75%) - до 9895,87 пункта.