Brent подешевела до $40,5 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на усиливающихся опасениях о возможности второй волны пандемии коронавируса, которая может привести к сокращению мирового спроса на топливо.

К 7:55 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (на 0,47%) до $40,52 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,25 (на 0,6%) до $40,71 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,34 (на 0,9%) до $37,62 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,42 (на 1,1%) до $37,96 за баррель.

"Любые надежды на повышение цен на нефть в краткосрочной перспективе были подорваны растущими запасами в США, опасениями относительно темпов роста мировой экономики и событиями, связанными с коронавирусом, - заявил MarketWatch старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Путь нефти заполнен множеством препятствий, так как опасения по поводу новых вспышек коронавируса создают неопределенность на стороне спроса".

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 зараженных коронавирусом, объявили медики. Газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, пишет The Hill. За вторник во Флориде было зарегистрировано 2783 новых случая инфицирования коронавирусом, в то время как в Техасе было зафиксировано 4098 случаев, а в Аризоне - 2392.



ОПЕК в среду сохранила прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с.

В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом резервы бензина снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.