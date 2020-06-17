"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, запустило продажи своих вин на китайской электронной торговой площадке Tmall, сообщила "Фанагория".
Как руководитель экспортного отдела винодельческого предприятия Михаил Лелюк, специально для партнера компании на Tmall была выпущена партия фанагорийских вин - "Муската янтарного" и "Муската розового". Всего в Китай было отправлено по 16 тысяч бутылок каждого муската, а также партия образцов "Авторского вина N1" объемом 187 мл.
По его словам, в скором времени на онлайн-площадке появится российский коньяк из линейки "Старый русский дуб" объемом 250 мл.Первая партия вин в Китай была поставлена в сентябре 2013 года и реализовывалась через розничные торговые сети и магазины duty free. В настоящее время в Китае работают четыре фирменных магазина компании.
"Фанагория" занимается производством вина, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Все виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края). Продукция отгружается в большинство регионов РФ и отправляется на экспорт в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, магазины duty free.
В 2019 году предприятие переработало 32,635 тонн собственного винограда (рост на 24% к 2018 году). Производство винодельческой продукции составило 2 млн декалитров - это на 9,5% меньше, чем годом ранее в связи с оптимизацией выпуска низкомаржинальной продукции. Чистая прибыль ОАО в прошлом году выросла в 3,4 раза - до 646,9 млн рублей, выручка - на 4%, до 4,038 млрд рублей.
В 2020 году компания планирует увеличить производство на 2,4% по сравнению с 2019 годом - до 2,055 млн декалитров, начать поставки вин в Канаду, Финляндию, а также скандинавские странаы - Данию, Швецию.
Торговая онлайн-площадка Tmall была запущена в России в сентябре 2017 года на базе AliExpress.
"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ.
В "AliExpress Россия" входят крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира AliExpress, онлайн-платформа по продаже товаров международных марок премиальной категории Tmall, российский маркетплейс товаров из Китая Pandao (запущен в 2017 году Mail.ru Group), а также направление социальной коммерции "ВКонтакте".