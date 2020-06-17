"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

"Фанагория" занимается производством вина, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Все виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края). Продукция отгружается в большинство регионов РФ и отправляется на экспорт в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, магазины duty free.

В 2019 году предприятие переработало 32,635 тонн собственного винограда (рост на 24% к 2018 году). Производство винодельческой продукции составило 2 млн декалитров - это на 9,5% меньше, чем годом ранее в связи с оптимизацией выпуска низкомаржинальной продукции. Чистая прибыль ОАО в прошлом году выросла в 3,4 раза - до 646,9 млн рублей, выручка - на 4%, до 4,038 млрд рублей.

В 2020 году компания планирует увеличить производство на 2,4% по сравнению с 2019 годом - до 2,055 млн декалитров, начать поставки вин в Канаду, Финляндию, а также скандинавские странаы - Данию, Швецию.

Торговая онлайн-площадка Tmall была запущена в России в сентябре 2017 года на базе AliExpress.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ.

В "AliExpress Россия" входят крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира AliExpress, онлайн-платформа по продаже товаров международных марок премиальной категории Tmall, российский маркетплейс товаров из Китая Pandao (запущен в 2017 году Mail.ru Group), а также направление социальной коммерции "ВКонтакте".