"Фанагория" построит второй виноградный питомник на фоне дефицита саженцев в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, планирует построить второй питомник по выращиванию саженцев винограда. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Петр Романишин.

"Еще 15 лет назад мы позаботились о своей безопасности, приняв стратегическое решение – создать свой питомник. И сейчас мы полностью обеспечены виноградными саженцами. А излишки, которые у нас есть, предлагаем рынку. Мощность нашего питомника составляет 1 млн саженцев в год, сейчас плотно и продуктивно работаем с французскими питомниководами по созданию передовых технологий по производству саженцев. Особенно актуальны безвирусные саженцы, соответствующие всем требованиям мирового рынка, и мы будем работать над увеличением мощностей. Мы хотели уже в этом году получить разрешение на строительство нового питомника, но пока не получили", - сообщил Романишин.

Он не назвал сумму инвестиций в проект, отметив, что это разумные инвестиции, "это не сотни миллионов рублей". Мощность нового питомника также составит 1 млн саженцев в год.

Глава компании акцентировал внимание на недостаточном объеме субсидирования затрат на развитие отечественного питомниководства в условиях дефицита посадочного материала, который наблюдается в РФ.

"Сейчас на многих продовольственных рынках прошло импортозамещение. Если государство хочет, чтобы отрасль виноградарства развивалась быстро, к примеру за 10 лет, субсидии должны быть больше. На наш взгляд, должна быть и дифференциация субсидирования при посадке саженцев российского производства и импортного. То есть импортные тоже надо субсидировать, но субсидии на российский саженец должны быть выше, чтобы подталкивать спрос к российскому производству, чтобы мы не были зависимы от тарифного регулирования, валютных курсов", - добавил руководитель.

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в минувшую пятницу озвучил проблему нехватки посадочного материала и дефицит сырья для производства вин. По его словам, в настоящее время в регионе работают три питомника по выращиванию саженцев, принадлежащие "Фанагории", ГК "Ариант" и "Таманскому биотехнологическому центру". О дефиците посадочного материала сообщал и заместитель председателя правительства Республики Дагестан (одного из крупнейших регионов по выращиванию винограда) Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Краснодарский край – крупнейший в РФ регион по выращиванию винограда. Площади виноградников превышают 28 тыс. га. Они расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%. По итогам 2020 года валовой сбор агрокультуры в регионе из-за засухи сократился на 9% – до 193 тыс. тонн. В этом году планируется собрать 170 тыс. тонн.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. В 2020 году компания увеличила производство на 21,5%, до 2,43 млн декалитров.