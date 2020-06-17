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Hilton сократит 22% штата по всему миру

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings объявила о сокращении числа сотрудников по всему миру примерно на 22%.

Таким образом, увольнения затронут порядка 2,1 тыс. человек.

Ранее компания сократила корпоративные выплаты и число рабочих часов, а ряд сотрудников были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Действие этих мер будет продлено еще на три месяца, сообщается в пресс-релизе.

"Никогда за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с глобальным кризисом, который привел к практически полному прекращению путешествий", - заявил главный исполнительный директор и президент компании Кристофер Нассетта.

Аналитики не ожидают восстановления выручки гостиничного бизнеса в целом до прошлогодних уровней ранее 2022 года, а возможно и позже, отмечает The Wall Street Journal.

В мае Hyatt Hotels Corp. объявила об увольнении около 1,3 тыс. сотрудников по всему миру. Marriott International Inc. в прошлом месяце сообщила о продлении неоплачиваемых отпусков до 2 октября, а также предложила отступные тем, кто захочет уволиться по собственному желанию.

Hilton Worldwide - одна из крупнейших гостиничных компаний в мире. Ее портфель состоит из 18 брендов мирового класса, включает свыше 6,1 тыс. собственных, управляемых и работающих по франшизе отелей, которые расположены в 119 странах и регионах мира.

Рыночная стоимость Hilton с начала текущего года упала примерно на 30%.

Hilton

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