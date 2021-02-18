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Marriott получила годовой убыток впервые с 2009 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, завершила прошлый год с чистым убытком в размере $267 млн.

Пандемия COVID-19 привела к резкому падению спроса на путешествия по всему миру, в результате чего компания "ушла в минус" впервые с 2009 года, отмечает The Wall Street Journal.

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Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в четвертом квартале составил $164 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $279 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале составила 12 центов на акцию, что незначительно превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков.

Выручка Marriott рухнула на 59,6% - до $2,17 млрд. Эксперты в среднем ожидали $2,41 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в октябре-декабре упала на 64,1%. Уровень заполняемости гостиниц рухнул на 35,6 процентного пункта относительно четвертого квартал 2019 года - до 34,9%.

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Котировки Marriott в начале торгов в четверг снижаются на 2,4%. За последние три месяца капитализация компании выросла почти на 6% и составляет сейчас около $42,6 млрд.

Marriott International управляет более чем 7 тыс. гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

На этой неделе Hilton Worldwide Holdings сообщила о том, что убыток в четвертом квартале составил $224 млн при падении RevPAR примерно на 59%. Hyatt Hotels Corp. зафиксировал убыток в размере $203 млн, RevPAR рухнул примерно на 69%.

Marriott

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