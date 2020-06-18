Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Таким образом, показатель снизился по итогам одиннадцатой недели подряд после роста почти до 7 млн на последней неделе марта. Однако количество новых заявок все еще остается высоким по сравнению с уровнем чуть выше 200 тыс. до вспышки коронавируса, отмечает MarketWatch.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,566 млн, а не 1,542 млн, как сообщалось ранее.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 1,7735 млн по сравнению с пересмотренными 2,008 млн неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 июня, сократилось на 62 тыс. - до 20,544 млн. Эксперты ожидали снижения показателя до 19,8 млн.

Некоторые инвесторы считают, что данные министерства труда не отражают влияния пандемии на рынок труда, поскольку не включают обращения, поданные в рамках временных программ помощи, введенных после начала пандемии, пишет Trading Economics.

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта составляет около 46 млн.