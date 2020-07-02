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Число рабочих мест в США в июне увеличилось на рекордные 4,8 млн

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В июне 2020 года число рабочих мест в экономике США выросло на рекордные 4,8 млн, сообщило Министерство труда. Безработица упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле.

Экономический кризис

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Постепенное восстановление экономической активности началось вслед за частичным снятием ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Оно привело к росту занятости в июне после резкого падения числа рабочих мест в марте и апреле - за эти два месяца американский рынок труда потерял 22,2 млн рабочих мест.

Экономисты предупреждают, что рынку труда предстоит длительное восстановление. Многие считают, что официальные данные не отражают реальный масштаб его потерь, поскольку довольно большое количество людей считаются занятыми, но не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений.

Кроме того, существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

Количество рабочих мест в частном секторе выросло в июне на 4,767 млн, в то время как в государственном - на 33 000. Промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 356 000.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце снизилась на $0,35 (на 1,2%) относительно предыдущего месяца - до $29,37. По сравнению с июнем 2019 года она выросла на 5%.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась в июне составила 34,5 часа по сравнению с 34,7 часа месяцем ранее.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе повысилась до 61,5% с 60,8% в мае.

Американцы против локдауна

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