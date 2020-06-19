Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:42Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 4,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это решение совпало с ожиданиями рынка и аналитиков.

Ранее сообщалось, что большинство аналитиков ожидало снижения ключевой ставки в пятницу сразу на 100 б.п., некоторые эксперты допускали снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Участники финансового рынка также склонялись к более резкому смягчению политики: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждали снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 4,50%, 36% - на 75 б.п. - до 4,75%, 12% - на 50 б.п. - до 5,00%.

ЦБ отмечает, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов, по мнению Банка России, в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились.

Регулятор также обратил внимание на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%", - подчеркивает ЦБ.

Банк России при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ РФ

Новости

Путину представили доработанный план восстановления экономики

Реформа банкротства в окружении дискуссий. Обзор

Реформа банкротства в окружении дискуссий. Обзор

Нефть подорожала на оптимизме в отношении сокращения добычи ОПЕК+

Нефть подорожала на оптимизме в отношении сокращения добычи ОПЕК+

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Коронавирус не смог искоренить привычку к посещению банковских офисов. Обзор

Коронавирус не смог искоренить привычку к посещению банковских офисов. Обзор
Попытка блокировки Telegram

Мосгорсуд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Попытка блокировки Telegram

Источник рассказал о сотрудничестве Telegram с российскими властями

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');