Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 4,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это решение совпало с ожиданиями рынка и аналитиков.

Ранее сообщалось, что большинство аналитиков ожидало снижения ключевой ставки в пятницу сразу на 100 б.п., некоторые эксперты допускали снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Участники финансового рынка также склонялись к более резкому смягчению политики: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждали снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 4,50%, 36% - на 75 б.п. - до 4,75%, 12% - на 50 б.п. - до 5,00%.

ЦБ отмечает, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов, по мнению Банка России, в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились.

Регулятор также обратил внимание на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%", - подчеркивает ЦБ.

Банк России при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.