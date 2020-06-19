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ЦБ сохранил прогноз падения российского ВВП в 2020 году на 4-6%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохраняет прогноз падения ВВП РФ в 2020 году на 4-6%, отмечая что во II квартале спад может оказаться более глубоким, чем изначально ожидалось, говорится сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 4,5% с 5,5%.

"Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле", - отмечается в релизе.

"Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли", - заявили в ЦБ.

"Поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса", - описывают текущую ситуацию с экономической активностью эксперты Банка России.

"Сокращение ВВП в II квартале может быть более существенным, чем ожидалось", - предупреждают аналитики ЦБ, которые ранее прогнозировали падение во II квартале на 8% в годовом выражении.

"В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В 2021-2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики", - подтвердил при этом ЦБ свой действующий прогноз по динамике ВВП на 2020 год.

На 2021 год и 2022 годы Банк России сейчас не указал свои интервальные прогнозы. В действующем прогнозе от апреля ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году в интервале 2,8-4,8%, в 2022 году - в интервале 1,5-3,5%.

ЦБ РФ

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