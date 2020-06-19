При санации крымского Генбанка к нему присоединят Собинбанк

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка, говорится в пресс-релизе регулятора.

Изменения предусматривают реорганизацию Генбанка в форме присоединения к нему текущего инвестора при финоздоровлении – Собинбанка.

"После завершения реорганизации банка в качестве инвестора будет выступать АО "АБ "Россия"", - говорится в пресс-релизе. Собинбанк полностью принадлежит АБ "Россия".

ЦБ РФ в августе 2017 года назначил временную администрацию в Генбанк для повышения его финансовой устойчивости. Финансовое оздоровление было решено проводить по старой схеме с привлечением инвестора, им стал Собинбанк (Москва, "дочка" банка "Россия").

В сентябре 2018 года ЦБ сообщил о внесении изменений в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка. Тогда регулятор сообщил, что в соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финоздоровления, величина капитала банка достигнет положительного значения к концу 2029 года.

Генбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 103-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Собинбанк занимает 189-е место, АБ "Россия" - 13-е место.