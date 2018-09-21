Крымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ тайно выделил работающему в Крыму Генбанку 20 млрд рублей в феврале, сообщают "Ведомости.

По данным газеты, деньги появились на счете, где отражаются средства НКО в федеральной собственности, в том числе привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Скорее всего, в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал", – заявил "Ведомостям" аналитик Fitch Александр Данилов.

Представитель Агентства подтвердил передачу Генбанку средств в размере 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

В газете напомнили об отказе ЦБ от такой схемы санации в 2017 году. Теперь регулятор осуществляет ее самостоятельно через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Новый механизм был задействован при санации "ФК Открытия", "Промсвязьбанка", "Бинбанка". В случае Генбанка, о санации которого в Центробанке объявили в августе 2017 года, ЦБ использовал старую схему.

"Ведомости" приводят слова бывшего сотрудника регулятора, который заявил о санкционных рисках при использовании новой схемы санации. "ФКБС – это отдельная организация, западные партнеры могли бы включить ее в санкционные списки", - сказал он, отметив, что в таком случае высока вероятность включения в санкционные списки санируемых ФКБС банков – "ФК Открытия", "Промсвязьбанка" и "Бинбанка".