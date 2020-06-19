Рубль уменьшил рост к доллару и евро на фоне ослабления темпов укрепления нефти

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают умеренно повышаться на Московской бирже в пятницу вечером; рубль растерял часть роста первой половины дня на фоне замедления подъема котировок нефти и фиксации прибыли в последний день недели.

Курс доллара США составил 69,49 руб. в 19:00, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,73 руб., подешевев на 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,36 копейки - до 73,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько замедлил рост к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка фиксируют прибыль на фоне ослабления позитивной динамики на рынке нефти и в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на видеоконференции, организованной Федеральным резервным банком Кливленда.

Видеоконференция посвящена занятости. На ней, помимо Пауэлла, планируют выступить глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, вице-президент ФРС Рэндал Куорлс, а также глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

Ранее рубль отреагировал лишь небольшим ослаблением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 4,50%. Перед заседанием ЦБ неоднократно говорил о том, что такое решение возможно, и рынок расценивал его как наиболее вероятное (при этом некоторые аналитики все же допускали снижение ставки и на 75 б.п., и на 50 б.п.).

Нынешний цикл смягчения политики ставки стартовал год назад с отметки 7,75%. Предыдущее снижение, в апреле, ЦБ произвел шагом в 50 пунктов. В последний раз ЦБ снижал ставку на 1 п.п. пять лет назад, в июне 2015 года.

В апреле, снизив ставку на 50 б.п., ЦБ дал мягкий сигнал о дальнейшей направленности ДКП. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

В этот раз, сделав резкий шаг "вниз", ЦБ сохранил "голубиный" сигнал, лишь немного видоизменив его: вместо "допускает возможность" использована формулировка "будет оценивать целесообразность", что звучит чуть менее "обязывающе". "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Это связано с ростом дезинфляционных рисков на фоне сниженной как в России, так и в мире в целом экономической и потребительской активности из-за коронавируса. "Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году", - констатировал ЦБ.

Цены на нефть несколько замедлились, но продолжают умеренно повышаться вечером в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу повысилась на 1,18% - до $42,0 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,47% - до $39,41 за баррель.

ЦБ РФ 17 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей. 15 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,3 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, который пришелся на 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,55 копейки, до 69,5725 руб., и уменьшил курс евро на 28,77 копейки, до 78,0047 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в пятницу на 52,7 копейки по отношению к четвергу и составил 69,4378 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 11,94 копейки и составил 69,434 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 592,913 млн, из которых $602,341 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 990,572 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 25,25 копейки, до 77,8661 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 28,92 копейки и составил 77,8385 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR501,307 млн, из которых EUR153,435 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем перед решением ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 5,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 7 б.п. - до 5,12% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 8 б.п. - до 5,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 9 б.п. - до 5,14% годовых.