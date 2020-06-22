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Segezha и Etalon летом 2021 года начнут строить в Москве деревянную многоэтажку

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Холдинг Segezha Group совместно с девелопером Etalon Group летом 2021 года планируют начать строительство многоэтажного здания из CLT (cross laminated timber, массивная древесина) панелей в Москве, сообщил "Интерфаксу" вице-президент и руководитель дивизиона "Домостроение" Segezha Group Дмитрий Руденко.

"С Etalon Group мы сотрудничаем потому, что это наша сестринская компания, входящая в АФК "Система". Аналогично тому, как Segezha Group строит свой экспериментальный CLT-завод, компания Etalon Group планирует построить первую "пробную" CLT-многоэтажку в Москве. На этап стройки планируется выйти следующим летом, проект уже прорабатывается", - сказал он.

По словам Руденко, интерес к строительству многоэтажек из CLT-панелей есть, Segezha Group работает по этому направлению и с другими девелоперами.

Он подчеркнул, что процесс проработки такого проекта не похож на коммерческие переговоры: скорее, это работа архитекторов, инженеров и конструкторов по поиску решений с применением конструкционной древесины в строительстве. "Когда решения найдены, проект здания проходит экспертизу, а потом начинается стройка. Фактически ответ на вопрос, применять CLT или нет, становится известен задолго до непосредственной продажи панелей. Хотя этот ответ, конечно, и зависит, прежде всего, от непосредственного заказчика будущего здания", - добавил Руденко.

Как ранее сообщал главный исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина, девелопер до конца 2020 года планирует завершить проектирование высотного дома из CLT-панелей в Москве. "Деталей никаких пока нет, потому что мы пока прорабатываем проект (по строительству многоэтажных деревянных зданий в столице - ИФ), возможности взаимодействия с Segezha Group. Сейчас пока идет проектирование одного из домов, который мы хотим построить в Москве. Сроки проектирования - в этом году мы закончим проектирование, получим экономику и после этого озвучим место, где будет стоять этот первый дом", - отмечал он.

Согласно стратегии до 2024 года, Etalon намерен развивать альтернативу кирпично-монолитной технологии, включая строительство из CLT панелей. На ПМЭФ-2019 президент Segezha Group Михаил Шамолин говорил, что совместно с Etalon Group они планируют построить два высотных здания из таких панелей на площадке "ЗИЛ-Юг" в Москве.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" Владимира Евтушенкова. В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира и 6 регионах РФ. Холдинг занимает 50% рынка по производству бумажных мешков в России и 14% - в Европе.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система", владеющая 25% акций девелопера. Основателю Etalon Вячеславу Заренкову принадлежит 5,7% акций группы, фонду Baring Vostok - также 5,7%. Еще 1,7% владеет менеджмент Etalon Group.

Segezha Group Etalon Group

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