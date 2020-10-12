Минстрой подготовит правила строительства деревянных многоэтажек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минстрой готовит новые нормативные акты и правила, чтобы в России было можно строить многоэтажные деревянные дома. Современные материалы и технологии это уже позволяют, деревянные многоэтажки будут удобны и безопасны для жизни и здоровья, заявил через пресс-службу министр Владимир Якушев.

Минстрой занимается совершенствованием законодательства в области деревянного домостроения с 2015 года, напомнили в ведомстве.

Ранее СНиПы позволяли строить из дерева дома максимум в три этажа.

В 2019 году были приняты новые правила проектирования, по которым максимальная высота деревянных зданий была увеличена до 28 метров. Сейчас чиновники меняют правила строительства, разрабатывают новые стандарты, проводят исследования и опытно-конструкторские работы со стройматериалами.

Для развития деревянного домостроения уже приняты 29 стандартов и 6 сводов правил. Минстрой отметил, что разработке нормативных документов предшествовали научные исследования по обеспечению пожарной безопасности.

Первый экспериментальный многоэтажный жилой дом с применением CLT-конструкций хочет построить в Москве группа "Эталон".