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Нефть Brent подешевела до $43,03 за баррель после роста накануне

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени во вторник составляет $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,89 (2,11%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,34%) - до $40,59 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (2,3%).

Давление на рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением COVID-19. Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

нефть

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