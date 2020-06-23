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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Курс рубля начал расти на фоне усиления аппетита инвесторов к риску

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" курс рубля растет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,95-69,06 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки до 68,98 рубля за доллар. Евро подешевел на 10,25 копейки до 77,75 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 6,79 копейки к уровню закрытия понедельника, до 72,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,35 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на риск и позитивной динамике валют emerging markets после того, как президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в твиттере.

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро сообщил Fox News, что Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

"Она прекращена. Они (представители КНР. - ИФ.) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется, - сказал Наварро. - Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли".

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия все еще расширяется. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне. Августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне к 10:01 по Москве на 0,35%, до $42,93 за баррель. В понедельник контракт подорожали на 2,11%. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,59% - до $40,49 за баррель. В понедельник WTI подорожала на 2,3%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

США Дональд Трамп Китай Питер Наварро ВОЗ Brent WTI коронавирус

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