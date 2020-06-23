РФ за 4 месяца снизила экспорт нефти на 1%

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Объем экспорта российской нефти за период с января по апрель 2020 года снизился на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 72 млн тонн до 71,3 млн тонн, сообщило Минэнерго РФ.

"По различным оценкам, мировой спрос на нефть в январе-апреле упал примерно на 13%. Эффект снижения цен на энергоресурсы, возникший из-за избытка предложения и падения спроса вследствие ограничительных мер, введенных правительствами для борьбы с коронавирусом, оказал большее влияние на экспортные доходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом физический объем экспорта российской нефти за период с января по апрель 2020 г. снизился только на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 72 млн тонн до 71,3 млн тонн.

Несмотря на сокращение спроса на энергоносители весной 2020 года, экспорт российской нефти сохранился на высоких уровнях. "Так, в апреле 2020 года экспорт вырос на 2,2% по сравнению с апрелем 2019 года - с 18,3 млн тонн до 18,7 млн тонн - что связано с постепенным восстановлением спроса на нефть на европейских и азиатских рынках", - приводит пресс-служба слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

По данным Росстата, за январь-апрель 2020 года российской нефти с конденсатом было экспортировано на $30 млрд., что на 24,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. В апреле 2020 года доходы от экспорта составили $4,4 млрд, что на 39,5% меньше уровня предыдущего месяца.