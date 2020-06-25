Dell задумалась о продаже своих 81% в разработчике ПО для виртуализации VMware

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Dell Technologies обдумывает возможность продать свою долю в VMware, разработчике технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Dell принадлежит 81% в VMware.

Рыночная стоимость VMware в целом составляет более $62 млрд, а доля Dell в компании стоит $50 млрд.

VMware была основана в 1998 году. Пять лет спустя ее купила корпорация EMC. В 2017 году состоялось IPO VMware, в рамках которого было размещено 15% ее акций. EMC сохранила за собой остальную долю в компании, и она перешла к Dell, с которой EMC объединилась в 2016 году.

По словам источников WSJ, Dell рассматривает возможность отделения VMware наряду с другими вариантами, среди которых есть и выкуп оставшейся доли в этой компании.

Dell и VMware работают со сторонними консультантами, и вполне возможно, что по итогам консультаций Dell примет решение не предпринимать никаких действий, отмечают собеседники издания.

Первым вариантом, который рассматривала Dell, была продажа доли в VMware своим акционерам, говорят они. В настоящее время она оценивает потенциальные последствия такого шага, в том числе возможные проблемы для корпоративного управления, а также формы взаимодействия двух компаний после разделения.

В любом случае, сделка вряд ли состоится ранее следующего года. Dell не может отделить долю в VMware в рамках безналогового режима до сентября 2021 года, то есть до истечения пятилетнего срока с момента объединения с EMC.

Капитализация Dell составляет чуть более $36 млрд, в то время как рыночная стоимость 81%-ной доли компании в VMware равняется порядка $50 млрд. Исходя из этой разницы, можно предположить, что рынок практически не видит ценности в ключевом для Dell бизнесе по выпуску персональных компьютеров, а также в бизнесе в сфере решений для хранения данных.

Разделение Dell и VMware может повысить стоимость как одной, так и обеих компаний, пишет WSJ. Продажа доли в VMware также помогла бы Dell сократить долг, размер которого в настоящее время составляет $48 млрд.

Акции Dell дешевели с момента возврата компании на открытый рынок в 2018 году, несмотря на то, что индекс технологических компаний Nasdaq Composite за это время вырос более чем на 50%.

Информация о возможности отделения VMware привела к росту стоимости акций как Dell, так и VMware. Бумаги Dell по итогам торгов в среду подорожали на 8,5%, VMware - на 2,4%.