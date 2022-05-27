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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Dell Technologies отчиталась о рекордной квартальной выручке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. сообщила о рекордных выручке и операционной прибыли в первом финансовом квартале, которые были получены за счет сильных результатов основных подразделений компании.

За квартал, который завершился 29 апреля, выручка Dell увеличилась на 16%, до $26,12 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $25 млрд.

Выручка подразделения в сфере клиентских решений выросла на 17%, до $15,6 млрд, подразделения инфраструктурных решений - на 16%, до $9,29 млрд.

Операционная прибыль компании подскочила на 57%, до $1,55 млрд.

Чистая прибыль составила $1,07 млрд, или $1,37 на акцию, по сравнению с $659 млн, или $0,84 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для показателя чистой прибыли составлял $1,1 млрд.

Операционные расходы Dell в первом финквартале уменьшились на 1,2%, до $4,23 млрд.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $1,75 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

С начала года котировки Dell упали на 22%.

Dell США
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