Dell Technologies отчиталась о рекордной квартальной выручке
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. сообщила о рекордных выручке и операционной прибыли в первом финансовом квартале, которые были получены за счет сильных результатов основных подразделений компании.
За квартал, который завершился 29 апреля, выручка Dell увеличилась на 16%, до $26,12 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $25 млрд.
Выручка подразделения в сфере клиентских решений выросла на 17%, до $15,6 млрд, подразделения инфраструктурных решений - на 16%, до $9,29 млрд.
Операционная прибыль компании подскочила на 57%, до $1,55 млрд.
Чистая прибыль составила $1,07 млрд, или $1,37 на акцию, по сравнению с $659 млн, или $0,84 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для показателя чистой прибыли составлял $1,1 млрд.
Операционные расходы Dell в первом финквартале уменьшились на 1,2%, до $4,23 млрд.
В минувшем квартале компания вернула акционерам $1,75 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций.
С начала года котировки Dell упали на 22%.