Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребкредитам для физлиц на один процентный пункт (п.п.) - с 12,9% до 11,9%, говорится в пресс-релизе банка.

Снижение ставок произошло еще 18 июня, но сообщил об этом банк 25 июня, следует из сообщения.

Ставки уменьшились по потребкредитам без обеспечения, потребкредитам под поручительство и по потребкредитам на рефинансирование ссуд.

Как пояснил банк, на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка. На кредиты от 1 млн рублей будет действовать фиксированная ставка 11,9%.

Потребкредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет на сумму от 30 тыс. до 5 млн рублей.

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова 18 марта говорила, что банк может пересмотреть ставки по ипотеке в случае движения ключевой ставки. В последний раз Сбербанк снижал ставки по всей основной линейке потребкредитов в августе 2019 года в рамках акции.