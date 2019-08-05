Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

В банке также увеличат дисконт для зарплатных проектов на 0,2 п.п

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 6 августа снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) по основной линейке продуктов. Об этом говорится в сообщении банка.

В частности, ставки снижаются по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.

Кроме того, Сбербанк на 0,2 п.п. увеличивает дисконт для участников зарплатных проектов: он составит 0,5 п.п. (ранее был 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Таким образом, снижение ставок по ипотеке в Сбербанке с 6 августа составит до 0,7 п.п.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, для участия в акциях "молодая семья" и "скидка 0,3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил ВТБ, снизивший их с 1 августа в среднем на 0,5 п.п.

Как сообщалось, Совет директоров Банка России 26 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых.