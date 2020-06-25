Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Армен Ханян рассказал о причинах скачка спроса на бензин и о восстановлении рынка нефтепродуктов после пандемии

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов России переживает сложные времена восстановления после пандемии. Фактическая приостановка экономических процессов и самоизоляция населения из-за коронавируса в апреле-мае нанесла топливному бизнесу удары, с которыми прежде не приходилось сталкиваться.

Сначала резкое падение спроса на нефтепродукты, а затем неожиданно стремительное восстановление потребления привело к историческим максимумам цены бензина на бирже. И снова возник вопрос роста цен на заправках.

О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.

- Рынок бензинов лихорадит с середины апреля - восстанавливающийся после ограничений по коронавирусу спрос на топливо растет гораздо сильнее, чем его удовлетворяют производители. Как ФАС оценивает складывающуюся ситуацию?

- Прежде всего, надо понимать, что ситуация 2020 года нетипична. Речь идет не просто о сезонном факторе, хотя и он весной-летом никуда не девался. Речь идет о кризисе, каких ранее не случалось. Из-за пандемии ограничения, в частности по передвижению населения, были введены в мировом масштабе, это внесло значительные экономические коррективы. И нет единого инструмента, способного стабилизировать ситуацию сиюминутно.

Возвращаясь к обычной жизни, мы начинаем забывать о факторе пандемии, о том, что в марте-апреле практически все отрасли, в том числе и промышленность, одномоментно оказались в ситуации катастрофического падения спроса. И чтобы по истечении нескольких месяцев не потерять их, не допустить катастрофических сдвигов, в тот момент необходимо было предпринять кардинальные меры. Особенно это коснулось топливно-энергетического сектора, оказывающего мультипликативный эффект на все другие отрасли.

Биржевые торги нефтепродуктами, как основной индикатор рыночного формирования цен, стали экраном, отражающим действительность. Сначала, когда вводились меры самоизоляции, объемы, спрос и цены на моторное топливо резко упали. Одной из мер реакции на падение спроса стало принятие в мае решения о двукратном сокращении нормативов биржевых продаж топлива. Это было сделано для защиты производителей, чтобы они не попали в ситуацию "без вины виноватые" - когда нет спроса, но есть требования по высокому уровню биржевых продаж. Действие этого послабления заканчивается 30 июня. Это была разовая вынужденная мера, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сейчас период ограничений закончился, и все показатели на бирже идут вверх. Но что стало неожиданным - спрос на нефтепродукты растет непредсказуемо высокими темпами. С одной стороны, это радует, хорошо, что страна так быстро оживает, но на топливном рынке возникли дополнительные вводные: транспортные компании стали приобретать топливо в объеме кратно выше уровня апреля, а граждане стали гораздо активнее заправляться.

К тому же границы еще закрыты, и потребление топлива внутри страны растет, население преимущественно перемещается, используя личный транспорт, внутри своего региона и в соседние субъекты. Пока ограничения на выезд из страны не будут сняты и не возобновятся авиаперелеты в прежнем объеме, спрос на бензины будет высокий. Тем не менее, сейчас ситуацию оцениваю, как стабилизировавшуюся.

- Но что вдруг случилось с 95-м бензином? Почему на него такой ажиотажный спрос? Не мог же автомобильный парк России так быстро перепрофилироваться на Аи-95?

- 95-й бензин "разогрели" Москва и Подмосковье, которые фактически одномоментно вышли из режима самоизоляции. Именно здесь основное потребление 95-го бензина. Представьте, многомиллионное население, где личных автомобилей более 6,5 млн единиц, из них половина - потребители 95-го бензина. Отсюда и резкий скачок, и временная нехватка продукта. Плюс коммунальные, транспортные и другие службы. Закрыть такой громадный спрос быстро невозможно, нужно время для нормализации поставок.

Все понимают, что биржевые цены на бензины выросли по причине резко восстановившегося спроса, и мы совместными усилиями регуляторов и участников рынка стараемся разрешить эту проблему.

Цена в рознице растет в пределах инфляции, там ценовых скачков нет. При этом возник кратковременный период, когда маржинальность розничной сети, по сравнению с оптом, сократилась. Но мне видится, что эта ситуация вскоре стабилизируется и маржинальность розницы через некоторое время вернется на прежний уровень 7-10 рублей и никаких ценовых всплесков на АЗС мы не увидим.

Спрос и предложение сейчас находятся в небольшом разрыве. По времени это примерно двухнедельное отставание, произошедшее по причинам, что я упомянул выше. И эти две недели надо переждать, перетерпеть, а не панику создавать, чтобы еще больше разогнать цены. Паникер на корабле - это самое страшное, что может быть: один человек может нанести урон всему экипажу.

Поэтому, когда кто-то из экспертов начинает рассказывать, что цены на бензин растут потому, что минимальные биржевые объемы снижены, и вскоре начнется рост цен на АЗС - настоятельно призываю их не слушать. Это неправда, и в большинстве своем в основе таких заявлений лежит желание пропиариться. Если ты отраслевой эксперт, нужно быть при этом и сознательным человеком, понимать суть вещей и последовательность происходящего. А не дестабилизировать ситуацию своими заявлениями. Все-таки должна быть и ответственность перед рынком, и гражданская позиция. Мы уже четыре предостережения выдали таким "экспертам".

Вот, например, тема исторического ценового максимума на 95-й бензин на бирже. Это же в моменте! И дальше все выравнивается, урегулируется. Просто надо подождать, когда компании выведут производство на максимум после вынужденных профилактических работ и ремонтов. Нефтеперерабатывающий завод - это же не кран для воды: когда захотел - остановил, необходимость появилась - снова пустил воду.

- Не считаете ошибочным введение запрета импорта на топливо - как раз сейчас импортный бензин смог бы охладить рынок? Еще звучали мнения: если запретили импорт, может, есть смыл запретить и экспорт на короткий период?

- Решение о запрете импорта принималось в экстраординарной ситуации, никто не мог наверняка сказать, что произойдет в будущем с экономикой. Стояла задача обеспечить энергетическую безопасность государства, поддержать внутренние мощности. Могло получиться так, что к моменту выхода из пандемии часть отечественной энергетической промышленности остановилась бы, а ее место уже заняло импортное топливо. Поэтому уверен, что решение о моратории импорта изначально было правильным.

А что касается запрета экспорта, то эта тема носит определенные риски для компаний в части имеющихся отношений с зарубежными контрагентами. Поэтому наша формулировка - "рекомендуем экспортные потоки максимально направить на внутренний рынок РФ". Пусть компании сами оценят, откуда экспорт сокращать. На данный момент мы констатируем, что экспорт топлива снижается, оно направляется на внутренний рынок, но пока уровень предложения бензина в стране не будет доведен до прошлогодних показателей, тема экспорта будет "под прицелом". Но уверен, осталось недолго ждать.

- Планирует ли ФАС инициировать прекращение запрета импорта топлива или сокращения сроков этого моратория?

- Мы подняли этот вопрос для обсуждения. По постановлению правительства до 15 июля профильные ведомства могут предложить скорректировать срок запрета (сейчас мораторий на импорт действует до 1 октября). Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст.

Технически этот процесс не быстрый и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение.

Остается актуальным момент сложной предсказуемости развития ситуации. Ведь, почему за временной рубеж окончания действия запрета импорта взят октябрь? Потому что, когда история с самоизоляцией только начиналась, мы не знали, как быстро страна сможет справиться с пандемией. И все понимали, что к осени может быть еще одна вспышка вируса. Однако, мы оставили себе шанс изменить правила в середине пути - и добавили возможность обсудить отмену запрета импорта топлива в середине июля. Вопрос требует совместных консультаций. Ошибаться нельзя.

- Период сниженных нормативов продаж нефтепродуктов на бирже заканчивается через несколько дней. ФАС готова вновь поднять вопрос об увеличении нормативов?

- Еще раз отмечу, сокращение - вынужденная, разовая, с определенным периодом времени мера. Первого июля все нормативы возвращаются на свои прежние значения. Более того, ФАС уже инициировала обсуждение их увеличения. Предложили для бензинов поднять норматив с 10% до 13-15% от производства, для дизельного топлива - с 6% до 9-10%. Ожидаем, конечно, что это предложение будет тяжело воспринято нефтяниками, поскольку есть еще соглашение ОПЕК+, по которому возникло сокращение добываемой нефти, и той нефти, что идет на производство топлива.

Но сейчас самое время взвесить все "за" и "против", оценить рынок и его потребности, найти меры, которые в долгосрочном периоде позволят ему быть в стабильном состоянии.

Пока я не вижу никаких проблем по поводу увеличения биржевых нормативов. Некоторые доминанты уже сейчас поддерживают высокий уровень биржевых продаж. Зато, обеспеченный объем предложения на СПбМТСБ создал бы задел уверенности. Когда знаешь, что спрос на нефтепродукты обеспечен, и что 15% от объема производства будет предложено.

- ФАС на прошлой неделе направила в нефтяные компании письма с рядом рекомендаций по топливному рынку. Нефтяники отозвались на просьбы?

- Повторюсь, что нефтяные компании сейчас продают на СПбМТСБ объемы выше сокращенных. И даже выше тех, чтобы были до сокращения. Некоторые ВИНК продают до 15-20% от производства, некоторые стойко держатся около верхнего 10-процентного предела. И есть пара компаний, что не добивают этого уровня.

ФАС работает с нефтяными компаниями в еженедельном, а если нужно и в ежедневном режиме. Большой вклад вносят коллеги из Минэнерго. Поясняем, что в этот сложный период нужно направлять максимальные потоки на удовлетворение внутреннего спроса страны. Нефтяники нас слышат. Пока, может быть, с поставками топлива они чуть-чуть не успевают из-за резко подскочившего спроса. Объясняют они это восстановлением объемов переработки, необходимостью наполнения собственных сетей АЗС. Но в ближайшие дни российская нефтепереработка выйдет практически на 100-процентную мощность. Это решит проблемы.

Еще мы давали рекомендацию нефтяным компаниям - сдерживать биржевые цены в ближайшие две недели. Почему именно две недели? Потому что есть уверенность, что уже вот-вот предложение бензинов получит нужный импульс и догонит спрос. В данный момент предложение нефтепродуктов на бирже - стабильно около 27-29 тыс. тонн в день. В прошлом году в это время было это порядка 30-33 тыс. тонн в день. То есть в ближайшее время предложение дойдет уровня прошлого года, а значит - до нормы.

Все эти меры в совокупности должны погасить панику на рынке, потому что то, что происходит на бирже сейчас, это больше из области психологии. Я уверен, что по большей части это работает психологический фактор.

- Допускаете возможность возврата к топливным соглашениям по аналогии 2018 года? Например, в качестве одной из психологических мер воздействия на участников рынка?

- ФАС вообще против таких соглашений! Существует достаточно инструментов для урегулирования рынка нефтепродуктов. Нужно испробовать все, чтобы даже не задумываться о топливных соглашениях. Уверен, что наращивание предложений на бирже даст свой эффект, и цены стабилизируются, напряжение спадет.

- Одной из первопричин сложностей на топливном рынке называют обратный акциз на нефть с демпфером, выплаты по которым нефтяники вынуждены осуществлять в бюджет. Обсуждается ли вариант изменения параметров обратного акциза с демпфером?

- Как верно отметил в свое время наш руководитель (глава ФАС Игорь Артемьев - ИФ), демпфер дал возможность стабилизировать розничные цены в стране. И то, что платят нефтяники в бюджет, сейчас идет на социальные проекты. То есть, по сути, этот демпфер выравнивает возможности всех граждан, всех потребителей.

В данный момент не обсуждается вопрос корректировки демпфера ни в каком варианте. Со временем цены и на европейских рынках, и внутри РФ достигнут нужного баланса, и демпфер сам придет к нормализации, перестанет быть нагрузкой для нефтяников, а обратный акциз продолжит поощрять нефтяные компании перерабатывать нефть внутри страны.

Дают свой эффект и ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК +: цены на нефть на мировом рынке идут вверх.

Главное сейчас - не допустить повтора распространения коронавируса. Пережив эту пандемию, мы уже понимаем, как нужно действовать. Нельзя допустить рецидива. И здесь ответственность на каждом. Нужно жестко придерживаться рекомендаций.

- ФАС на прошлой неделе заявила, что проводит проверки причин роста биржевых цен на Аи-95. Видите поводы для антимонопольного анализа?

- Мы видим различные нюансы, хотим посмотреть, поразбираться. Изучаем сейчас многие вопросы. Действительно ли спрос-предложение формирует цену естественным образом? Или могли быть признаки сговора участников, повлиявшего на цену? Почему не удовлетворяется спрос при наличии его с ценой выше предложения? Смотрим действия и тех, кто продает, и тех, кто покупает. Оцениваем последний период, когда зарегистрирован скачок биржевых цен. Следим за тем, что происходит во внебиржевом сегменте, проводим постоянный мониторинг розничных цен по всей стране.

- Показательно возобновлено дело топливных трейдеров от 2019 года. Могут возникнуть и дела 2020 года?

- Так совпало, что в этот период по итогам решения суда возобновлено и антимонопольное дело в отношении топливных трейдеров "Солид товарные рынки" и "А-Ойл". ФАС уверена в своих доводах и предъявленных претензиях, будем доказывать. Мы намерены идти до конца, чтобы подтвердить их.

А относительно возникновения новых антимонопольных дел 2020 года - все может быть. Но ФАС не намерена концентрироваться исключительно на антимонопольных делах. Задача текущего момента - общими усилиями стабилизировать рынок, добиться баланса спроса и предложения. И мы надеемся решить эту проблему в самые ближайшие дни.