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Минэнерго предписало нефтяникам срочно нарастить продажи топлива на бирже

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго предписало нефтяным компаниям "в возможно короткий срок" увеличить реализацию бензинов и дизельного топлива на бирже - не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Эти рекомендации есть в протоколе по итогам совещания от 30 июня, копия документа есть у "Интерфакса".

Компании, в частности, должны увеличить биржевые продажи бензина до уровня не ниже 11% от объема производства, солярки - не ниже 7%.

В 2018 году, когда на российском рынке нефтепродуктов возникли ценовые кризисы и правительство вынуждено было заключить топливные соглашения с нефтяными компаниями, одним из условий решения проблем было обязательство нефтяников увеличить продажи на бирже на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В протоколе от 30 июня 2020 года говорится, что ведомства должны обсудить меры по стабилизации российского рынка. Минэнерго и ФАС не позднее 8 июля планируют провести согласительное совещание для принятия решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения.

Минэнерго до 10 июля разработает и направит в ФАС проект изменения в совместный приказ в части увеличения нормативов продаж на бирже. ФАС разработает проект постановления правительства о регулярности и равномерности биржевой реализации для всех участников рынка нефтепродуктов, в том числе предусмотрев ответственность за их несоблюдение.

Кроме того, "Татнефти" и ННК рекомендовано осуществлять покупки топлива на бирже во вторую торговую сессию.

Участники совещания представили свое видение проблем с поставками на отечественный рынок, а также варианты решения проблем.

Например, Минэнерго, отмечая рост биржевых цен на топливо, подчеркивает профицит производства и продаж на фоне повышения запасов. Ведомство считает, что на ход биржевых торгов могли повлиять, в частности, покупка нефтепродуктов недоминантами в основную торговую сессию и покупка компаниями, входящими в одну группу лиц с производителями, в основную торговую сессию.

Отдельно Минэнерго подчеркивает, что существуют формы вывода товара с рынка путем снижения загрузки заводов, увеличения экспорта, изменения структуры производства (выпуск некондиционного топлива или изменение структуры выпуска топлива по маркам); торговые манипуляции, в том числе необоснованный отказ от отгрузки/получения товара, неравномерность выставления спроса, применение роботов, настроенных на разгон цен; недостаточность ликвидности биржевых торгов и т.д.

ФАС вновь заявляет о необходимости рассмотрения вопроса отмены временного запрета на импорт нефтепродуктов, увеличения предложения нефтепродуктов на биржевых торгах (до 15% по бензину, до 9% по дизельному топливу и до 7,5% по сжиженным углеводородным газам), распространение критериев регулярности и равномерности продаж на бирже для недоминантов и т.д.

Большой блок предложений на совещании был представлен от ЦБ для повышения прозрачности биржевых торгов и устранения манипулирования на бирже.

"Российский топливный союз" заявил о низкой рентабельности розничного бизнеса и недостаточном объеме предложения нефтепродуктов. В числе предложений по стабилизации ситуации РТС называет рост объема предложения топлива по всем каналам сбыта, повышение нормативов биржевых продаж нефтепродуктов по постановлению правительства N733 (15% - для бензинов и 7,5% - для ДТ), перемещение срока отмены запрета импорта нефтепродуктов на 15 июля в случае дальнейшего роста цен (сейчас мораторий на импорт действует до 1 октября - ИФ) и т.д.

Нефтяные компании-доминанты, в свою очередь выдвинули предложения, касающиеся организации биржевых торгов, в том числе распространение на недоминирующие компании требований, которые предъявляются к доминантам. ННК также предложила ввести нормативы продаж нефтепродуктов во второй торговой сессии для доминантов "по ценам, сложившимся в первую торговую сессию того же дня, в адрес недоминирующих компаний, у которых присутствует дисбаланс (дефицит) производства/обеспечения нефтепродуктами собственной сети АЗС, а также удаленных нефтебаз".

Из-за падения мировых цен на нефть и введения режима самоизоляции в апреле и первой половине мая в РФ резко упал спрос на нефтепродукты. В связи с этим ведомства временно ввели сниженные нормативы биржевых продаж, а нефтяные компании сократили объемы производства. Кроме того, был введен временный запрет на импорт топлива.

Спрос на топливо начал возрождаться во второй половине мая, в июне темпы его восстановления заметно ускорились. Между тем, производство нефтепродуктов в стране росло гораздо меньшими темпами. В результате на бирже спрос на нефтепродукты, особенно на бензин, долгое время превышает предложение.

Оптовые цены на бензин растут уже третий месяц подряд (особенно острая проблема сложилась с Аи-95, стоимость которого держится на рекордных уровнях). Повышение оптовых цен привело к падению маржи сетей АЗС фактически до нуля, в связи с чем цены на заправках по всей стране начали медленно расти, пока не превышая темпы инфляции.

Минэнерго ФАС Татнефть ННК Российский топливный союз

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